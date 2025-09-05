Skandal, Bebekler İçin Feci Sonuçlar Doğurdu

SKANDAL GÜVENLİK KAMERALARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarının detaylı bir incelenmesi, hastanede yaşanan skandalı açığa çıkardı. Görüntülerde bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atlayarak bebek yataklarının arasında dolaştığı net bir şekilde görüldü. Olayın yaşanmasının ardından bebekler farklı birimlere taşındı ama yaşanan ihmal, trajik bir sonuçla sonuçlandı.

İKİ BEBEKTE KAYIP YAŞANDI

İlk bebek, 31 Ağustos gecesi hayatını kaybederken, ikinci bebek ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık sorunları sebebiyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.

YETKİLİLERDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

India Today’in haberine göre, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, ölümlerin doğum komplikasyonlarından kaynaklandığını iddia etti. Yadav, ayrıca tedavi sürecinde ebeveynlerin yeterince gözetim sağlamadığını ileri sürdü.

GÖREVDEN ALINMALAR VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın hijyen eksikliği ve ihmaller zincirinin etkisiyle meydana geldiği belirtilirken, iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı, bir başhemşirenin ise görevden alındığı açıklandı. Sağlık otoriteleri, bu trajik olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sorumluların tespiti ve ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.