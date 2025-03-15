Skoda Octavia’nın Özellikleri ve Fiyatları Güncellendi

SKODA OCTAVIA ÖZELLİKLERİ VE YENİ FİYATLAR

Skoda Octavia’nın özellikleri, sedan otomobil tutkunlarını cezbediyor. Octavia’nın fiyatları güncellendi ve geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Bu model, alıcıların ilgisini çekmeyi bekliyor.

PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ

Skoda Octavia, baz donanım seviyesinde 110 beygir gücündeki 1.0 litrelik benzinli motorla piyasaya çıkıyor. Bu motor, DSG şanzımanla bir araya getirildiğinde, performans açısından beklentileri karşılıyor. Ayrıca, yakıt tüketimi konusunda da oldukça uygun değerler sunuyor.