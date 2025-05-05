Skpe Tarihe Karıştı, Teams Öne Çıkıyor

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM ARACININ KAPATILMASI

Sesli ve görüntülü iletişim sunan Skype, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından hizmetini sona erdirdi. Microsoft, 2003 yılında piyasaya sürülen ve 2010 yılında 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan bu uygulamanın, “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla” kapatılacağı haberini verdi.

MİCROSOFT TEAMS’A GEÇİŞ

Şirket, Skype kullanıcılarının verilerinin Microsoft Teams uygulamasına otomatik olarak aktarılacağını bildirdi. Microsoft, önümüzdeki dönemde Skype yerine Microsoft Teams’a odaklanacaklarını vurguladı.