Skriniar’a İtalya’dan Yeni Talip!

FENERBAHÇE’DE YENİDEN DOĞUŞ

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde PSG’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla adeta yeniden doğuyor. Sarı-lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak stoper için İtalya’dan Napoli ve İngiltere’den Tottenham ile Wolverhampton devredeydi.

LAZIO’DAN YENİ İDDİA

Skriniar’a İtalya Serie A’dan yeni bir talip daha çıktı. Corriere dello Sport’un haberine göre; yaz transfer döneminde savunma hattında değişim yapmayı planlayan Lazio, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Skriniar’ı gündeminde bulunduruyor.

MAAŞ SORUNU ENGEL OLABİLİYOR

“Kartallar”ın PSG’nin gelecek planlarında yer almayan 30 yaşındaki deneyimli savunmacıyı transfer etmek istediği, ancak 8 milyon euro’luk yıllık maaşı nedeniyle bu transferin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

SERIE A’DA BAŞARILI BİR GEÇMİŞ

2016-2023 yılları arasında İtalya’da Sampdoria ve Inter formalarını giymiş olan Skriniar, Serie A’da 231 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı. Slovak savunmacı bu süreçte bir Serie A, iki İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası da dahil olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasını giydiği süre içerisinde 18 maça çıkan Skriniar, 2 gol atarak 2 de asist yaptı. Slovak stoper, sahada geçirdiği 1650 dakikada 2 de sarı kart gördü.