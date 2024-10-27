“Snapdragon 8 Elite ile Oyun Emülasyonları”

QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE DUYURULDU

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite’i resmi olarak bir haftadan kısa bir süre önce tanıttı. Bunun ardından, Linux çekirdek ekibi, işlemci için bir dizi yamanın yayımlanmasına hızla başladı. Grafik birimiyle ilgili yamalar yolda olsa da, işlemcinin emülasyon aracılığıyla bilgisayar oyunlarını çalıştırabileceği gündeme geliyor. Qualcomm’un Mühendislik Direktörü @Richard_Milier’in paylaşımında, Snapdragon 8 Elite’in bilgisayar oyunlarını emülasyon yöntemiyle çalıştırma potansiyeline sahip olduğu ortaya kondu. Qualcomm’un geliştiricilerinin bu oyunları doğrudan ilgili cihazlarda çalıştırması yoğun bir çaba gerektirdiğinden, emülasyon en mantıklı çözüm olarak öne çıkıyor.

PERFORMANS KIYASLAMALARI GÖSTERİYOR

3DMark Steel Nomad Light kıyaslama testi, Snapdragon 8 Elite’in ASUS ROG Ally’de bulunan AMD Radeon 780M’den daha güçlü olduğunu ortaya koydu. X sosyal medya platformundaki paylaşımda, Snapdragon 8 Elite’in sağladığı performansın, dokunmatik ve kalem desteği bulunan bir Linux kullanıcı arayüzü sunma imkanını doğurabileceği ifade ediliyor. Qualcomm’un bu süreçte kat ettiği mesafe gerçekten etkileyici, ancak hala gerçekleştirilmesi gereken oldukça fazla değişiklik mevcut. Şirket, Snapdragon 8 Elite’i tanıtırken donanım açısından mükemmel işler çıkardı, fakat yazılım alanında henüz hedefe tam anlamıyla ulaşamadı.