Soğan Fast-Food Restoranlarından Çıkarıldı

SOĞAN PİYASASINDA ENDİŞE

ABD’nin 13 eyaletinde bulunan McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin bulunmasının ardından, ülkenin en büyük fast-food zincirlerinde bir soğan paniği yaşanıyor. Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bu bakteri nedeniyle 75 kişinin hastalanması ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, fast-food zincirlerinin soğanı mönülerinden kaldırma kararına neden oldu.

ENFEKSİYON KAYNAĞI SOĞANLAR

Müfettişler, hastalıklara neden olan bakteri için potansiyel kaynak olarak köfte harcında kullanılan ince kıyılmış soğanlar üzerinde duruyor. Ülkedeki birçok markaya soğan tedarik eden Taylor Farms firması da, Colorado’daki tesislerden gelen soğanları geri toplatmaya başladıklarını açıkladı. Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi tanınmış restoran zincirleri, ürünlerinde koli basiline neden olabilecek bir unsura henüz rastlanmamasına rağmen, tedbir amaçlı olarak söz konusu şirketten tedarik edilen soğanları menülerinden çıkarmaya karar verdi.