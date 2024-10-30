ŞOK Market İndirimli Ürün Kataloğu Yayınlandı

ŞOK MARKET HAFTALIK İNDİRİM KATALOĞU YAYIMLANDI

Şok market, haftalık indirim kataloğunu düzenli olarak takip edenler için yeni katalogunu yayınladı. Bu katalogda beyaz peynirden zeytin çeşitlerine, elektronik ürünlerden kişisel eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Ayrıca, kamp tutkunları için çadırdan kamp sandalyesine kadar birçok ürün de mevcut.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN LİSTESİ BELLİ OLDU

Şok marketlerde bu hafta (30 Ekim – 5 Kasım) indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünlerin listesi ise aşağıda yer alıyor;