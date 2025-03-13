Sokak Hayvanları İçin Müfettiş Görevlendirildi

Rana bebeğin ölümü ve son dönemlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı tekrar gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca inceleme yapacağını duyurdu. “Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos’tan beri bugüne kadar neler yapmışlar, rehberlik yapacaklar. İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” şeklinde konuştu.

SON DÜZENLEME GÜNDEMDE

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa, bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşti. Konya’da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci’nin ölümü ve farklı şehirlerdeki sahipsiz köpek saldırıları, bu yasayı yeniden gündeme taşıdı.

BAKANDAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’na dikkat çekti. Yasanın tüm sorumlular tarafından uygulanmasının şart olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” ifadelerini kullandı.

YENİ YASA HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?

Peki sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu hangi yenilikleri içeriyor? Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen kanunla “yakala-kısırlaştır-sal” metodu terk edildi ve sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörüldü.

BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI

Kanun, yerel yönetimlerin gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmalarını sağlamak için hayvan bakımevleri kurma yükümlülüğünü getiriyor. Yeni yasa ayrıca, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine alınması, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilinceye kadar burada barındırılmasını düzenliyor. Belediyelere, 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurma ve mevcut bakımevlerinin şartlarını iyileştirme yükümlülüğü de getirildi.

ÖZEL’DEN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Muhalefet, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin çözüm sağlamak yerine yeni sorunlar doğurduğu görüşünde. Rana bebeğin ölümünün ardından yaşanan saldırılar üzerine konuyu Meclis’te gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara bir çağrıda bulundu. Yürürlükteki yasanın sokaktaki hayvan popülasyonunu artıracağını belirten Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” şeklinde konuştu. Yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyleyen Özel, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis’te şu yasayı düzeltelim.” ifadelerini kullandı.