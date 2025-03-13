Sokak Hayvanları Yasası Yeniden Gündemde

RANA BEBEĞİN ÖLÜMÜ VE SOKAK HAYVANLARI SORUNU

Rana bebeğin ölümü ve son günlerde meydana gelen sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı yeniden ön plana çıkarıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca inceleme yapacaklarını açıkladı. “Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos’tan beri bugüne kadar neler yapmışlar, rehberlik yapacaklar. İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler” şeklinde belirtti.

SAHIPSİZ HAYVANLARA İLİŞKİN YASANIN GÜNDEME GELİŞİ

Sahipsiz sokak hayvanlarına dair yasa, tekrar Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Konya’da yaşanan köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci bebeğin ölümü ve çeşitli şehirlerde benzer saldırılar, bu yasayı yeniden tartışılır duruma getirdi.

BKAN YILMAZ TUNÇ’TAN YASANIN UYULMASINA VURGULAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’ten geçmiş olan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı. Yasanın tüm sorumlular tarafından uygulanmasının önemine dikkat çeken Bakan Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir” diye belirtti.

HAYVANLARI KORUMA KANUNUNA GÖRE DÜZENLEMELER

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu, geçen yıl Temmuz ayında Meclis’ten geçtiğinde birçok yeniliği beraberinde getirdi. Yakala-kısırlaştır-sal metodunun terk edildiği bu yasa, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılmasını ve rehabilite edilmesini öngörüyor.

BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu yasa, yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmalarını sağlamak için hayvan bakımevleri kurma yükümlülüğü getiriyor. Yeni düzenleme ile sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine alınması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilinceye kadar orada barındırılması şartları belirleniyor. Belediyelere, 31 Aralık 2028’e kadar mevcut bakımevlerinin şartlarını iyileştirme ve yeni hayvan bakımevleri kurma zorunluluğu getirildi.

MUHALEFETTEN YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Muhalefet, sahipsiz sokak hayvanları yasasının çözüm sağlamak yerine yeni sorunlar oluşturduğunu ileri sürüyor. Rana bebeğin ölümü ve yaşanan son saldırıların ardından, bu konuyu Meclis’te gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara hitaben bir çağrı yolladı. Yürürlükteki yasanın sokaktaki hayvan popülasyonunu artıracağını belirten Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor” şeklinde konuştu. Özel, yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını vurgulayarak, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis’te şu yasayı düzeltelim” ifadelerini kullandı.