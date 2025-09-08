Sokak Türk Bayraklarıyla Süslendi

OLAYIN ŞOK EDİCİ DETAYLARI

İzmir’in Balçova ilçesinde, 16 yaşındaki E.B. isimli bir genç, babasına ait pompalı tüfeği alarak Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önüne geldi. Bu olayda, E.B.’nin açtığı ateş sonucunda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olay sonucunda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. E.B. ise yaralı olarak yakalandı.

VATANDAŞLARDAN BİRLEŞİK TEPKİ

Saldırıya uğrayan Şehit Salih İşgören Polis Merkezi’nin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensupları ve yaralı polis memurları nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan mahalle sakinleri, bu duruma tepki göstererek evlerine Türk bayrağı astı.

SALDIRGANIN DURUMU VE TEDAVİSİ

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren E.B., polis tarafından yaralı olarak yakalanmış ve Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. E.B.’nin tedavisinin sürdüğü bilgisi alındı. Bu gencin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim aldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yürütülen soruşturma için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, saldırıyla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir yayın yasağı getirildiği ve soruşturmanın çok yönlü bir titizlikle sürdüğü aktarıldı.