Sokakta Bulunan Bebeğin Sağlık Durumu İyi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, sabah saat 10.30 civarında Kozluk Mahallesi Mustafa Karakaş Sokak’ta gerçekleşiyor. Sokağa bırakılan bebeği dikkate alan vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletiyor.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar sonrası adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerin ardından, bebek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne taşınıyor. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 25 günlük olduğu tahmin edilen 2,5 kilogram ağırlığındaki erkek bebeğin durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

POLİSİN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMA

Polis ekipleri, bebeği terk eden kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için gerekli adımlar atılıyor.