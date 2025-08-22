Söktaş Hissesi Fiyatı Değişti

BORSA İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) pay fiyatında düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

Yapılan açıklamaya göre, şirketin %125,22522 oranında bedelli sermaye artırımı sonrasında pay fiyatı yeniden hesaplandı. Bu hesaplamaya göre, bölünme sonrası teorik fiyat 3,562 TL olarak belirlendi. Borsa İstanbul, teorik fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığını da duyurdu.