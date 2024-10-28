“Solotürk İstanbul Gökyüzünde Uçuş Gerçekleştirdi”

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, Boğaz ve çevresinde dikkat çekici bir uçuş gerçekleştirdi. Kuleli ve Boğaz çevresinde yapılan selamlama uçuşunu izleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK pilotlarının F-16 uçaklarıyla sergilediği akrobasi hareketlerini büyük bir ilgiyle takip etti ve anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla görüntü kaydetti.

SELAMLAMA UÇUŞU 35 DAKİKA SÜRDÜ

Selamlama uçuşu sırasında ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak amacıyla alev topları (Flare) da atıldı. Bu muhteşem gösteri, izleyenler üzerinde büyük bir etki bıraktı ve yaklaşık 35 dakika sürdü.