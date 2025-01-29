solskjaer-den-messi-ve-maradona-vurgusu

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ PLAY-OFF TURUNA YÜKSELMEK

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente’ye konuk olacak Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli bir maça çıkacaklarını ifade etti. Norveçli teknik adam, galip gelmeleri durumunda siyah-beyazlı camiayı birleştirecek bir adım atacaklarını belirtti.

MAÇIN ZORLUĞU ÜZERİNDE DURDU

Solskjaer, Enschede şehrindeki De Grolsch Veste Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, “Twente’yi analiz ettik. Fenerbahçe ve Manchester United’a karşı iyi performans sergilediler. Malmö’ye karşı aldıkları zorlu deplasman galibiyeti de dikkat çekici. İyi enerjileri olan bir takım. Akıcı futbol oynayan genç oyuncuları var. Bize zorluk çıkaracaklar. Biz de bunu çözmek zorundayız. Mücadeleye hazırız. Yarın bizim için iyi bir test olacak” ifadelerini kullandı.