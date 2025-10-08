Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN UEFA’YA DÖNÜŞÜ

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’taki kısa teknik direktörlük deneyiminin ardından UEFA’ya maç analisti olarak geri dönüyor. Norveçli teknik adam, önceden UEFA bünyesinde analiz görevleri üstlenmişti ve bu alandaki deneyimi dikkat çekiyor.

Solskjaer, Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile Tottenham arasında gerçekleşen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı değerlendiriyor. UEFA’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden, Solskjaer’in maç analizine dair görüntü ve yorumlar paylaşılıyor.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen Solskjaer, bu sezon başında yönetim kararıyla görevinden ayrıldı. Teknik direktörlük kariyerine kısa bir ara veren Solskjaer’in UEFA’ya dönüşünün, futbol dünyasında “analist koltuğuna dönüş” olarak yorumlandığı görülüyor.