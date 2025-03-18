Somalili Askerler Futbol Sonrası Kavga Çıkardı

Olay, dün gece saat 22.30 civarında Isparta General İhsan Alper Kışlası’nda meydana geldi. Kışlada eğitim alan Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri futbol maçının ardından bir tartışma çıktı. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birçok asker yaralanırken, kışlaya çok sayıda ambulans yönlendirildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Isparta’daki hastanelere sevk edildi. Valilik, General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali askerleri arasında futbol maçı sonrasında bir kavga çıktığını belirtti. İlk belirlemelere göre 24 Somalili askerin yaralandığı, “Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altında olup biri dışında diğerlerinin sağlık durumu iyidir. Kışlada şu an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir.” ifadeleriyle açıklandı.

VALİ ERİN’İN ZİYARETİ

Isparta Valisi Abdullah Erin, Süleyman Demirel Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti. Somalili askerler arasında gelişen kavganın ardından Erin, “Kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldı. Tabii olay sırasında gerek Somali vatandaşlarından gerekse askerlerimizden hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi.” şeklinde konuştu. Emniyet güçlerinin olay yerine hızla sevk edildiğini dile getiren Erin, “Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk etti. Çoğu ayakta tedavi görmek suretiyle taburcu edildi. Yaralılar arasında kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 Somalili asker var. Onlar için gerekli müdahale yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında sağlıklarına kavuşurlar. Yani çok sayıda yaralı var.” ifadelerini kullandı.