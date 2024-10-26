Son Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

GENEL HAVA DURUMU

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını bildiriyor. Bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevrelerinde yağış, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde seyredecek olan yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Bu akşam, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara ile diğer iç kesimlerde yer yer sis ve pus görülmesi muhtemel. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Batı bölgelerde seviye mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri seviyesinde seyredecek.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Bu akşam Doğu Karadeniz’de meydana gelecek yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur beklenirken, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde (2000m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışının görüleceği yerlerde ayrıca tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

– Edirne: 4°C, 22°C parçalı ve az bulutlu

– İstanbul: 12°C, 20°C parçalı ve az bulutlu

– Kırklareli: 6°C, 21°C parçalı ve az bulutlu

– Kocaeli: 11°C, 22°C parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi’nin genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

– Aydın: 3°C, 19°C az bulutlu

– Denizli: 11°C, 26°C az bulutlu

– İzmir: 14°C, 24°C az bulutlu ve açık

– Muğla: 9°C, 25°C az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi’nde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

– Adana: 13°C, 28°C az bulutlu ve açık

– Antalya: 16°C, 28°C az bulutlu ve açık

– Hatay: 11°C, 25°C az bulutlu ve açık

– Mersin: 16°C, 28°C az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE HAVA

İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

– Ankara: 3°C, 19°C az bulutlu ve açık

– Eskişehir: 3°C, 21°C az bulutlu ve açık

– Konya: 5°C, 18°C az bulutlu ve açık

– Yozgat: 1°C, 15°C az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz’de ise parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak yağış meydana gelebilir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi muhtemel.

– Bolu: 5°C, 19°C parçalı ve az bulutlu

– Düzce: 7°C, 21°C parçalı ve az bulutlu

– Sinop: 13°C, 20°C parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı

– Zonguldak: 9°C, 18°C parçalı ve az bulutlu

DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu akşam saatlerinde Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olmaları muhtemel. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis gereklidir.

– Amasya: 6°C, 17°C parçalı ve çok bulutlu

– Artvin: 5°C, 14°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

– Samsun: 11°C, 19°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

– Trabzon: 11°C, 17°C çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

– Erzurum: -2°C, 11°C parçalı ve az bulutlu

– Kars: -5°C, 11°C parçalı ve az bulutlu

– Malatya: 3°C, 16°C az bulutlu

– Van: 1°C, 13°C parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

– Diyarbakır: 6°C, 22°C az bulutlu ve açık

– Gaziantep: 9°C, 21°C az bulutlu ve açık

– Siirt: 8°C, 21°C az bulutlu ve açık

– Şanlıurfa: 12°C, 23°C az bulutlu ve açık