“Son Rapor Yağmur ve Sağanak Uyarısı”

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİ

Son dakika haberine göre yağmur ve sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve güneydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek, diğer yerler ise az bulutlu olacak. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Edirne 8°C-24°C, İstanbul 12°C-19°C, Kırklareli 9°C-21°C, Kocaeli 13°C-18°C olarak ölçülüyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi, az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi görülüyor. Aydın 3°C-16°C, Denizli 8°C-23°C, İzmir 12°C-23°C, Manisa 11°C-23°C derecelerde.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi, az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana 9°C-29°C, Antalya 18°C-28°C, Hatay 10°C-25°C, Mersin 14°C-28°C olarak ölçülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu, parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Ankara 3°C-17°C, Çankırı 4°C-17°C, Eskişehir 8°C-16°C, Konya 6°C-16°C olarak kaydediliyor.

BATı KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz, parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bolu 9°C-16°C, Düzce 13°C-18°C, Sinop 13°C-20°C, Zonguldak 12°C-16°C sıcaklıkta.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz’in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya 7°C-18°C, Artvin 7°C-16°C, Samsun 13°C-19°C, Trabzon 11°C-17°C olarak ölçülüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Erzurum -3°C-14°C, Kars -4°C-13°C, Malatya 2°C-20°C, Van 0°C-14°C olarak kaydediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu, parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 4°C-22°C, Gaziantep 6°C-22°C, Siirt 10°C-21°C, Şanlıurfa 13°C-23°C olarak ölçülüyor.