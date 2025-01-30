Soner Sarıkabadayı’dan İkinci Bebek Müjdesi!

SONER SARIKABADAYI İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Soner Sarıkabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bebeğinin ismini de açıkladı. Şarkıcı, Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile 2015 yılında “Tarifi Zor” adlı şarkısının klibinde tanışarak bir ilişkiye başlamıştı. Bu ilişki, 2020 yılında evlilikle taçlanmıştı. Hasan Matias adında bir oğulları bulunan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarının geleceğini açıklamıştı.

BEBEĞİN ADI ALİ GABRIEL SARIKABADAYI

Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı yeni paylaşım ile yeniden baba olduğunu duyurdu. İkinci bir erkek çocuğu sahibi olan şarkıcı, “Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun” sözleriyle duyurusunu yaptı. Ayrıca, oğlunun adını “Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı” ifadeleriyle açıkladı.

YUSUF YAZICI DA BABA OLARAK HEYECANLANDI

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı da baba olma heyecanını paylaştı. Melisa Aslı Pamuk ile evlenen Yazıcı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu mutluluğunu duyurdu.