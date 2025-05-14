Sonuçlar Normal Çıktı! 69 Kişi Hastaneye Koştu

Merkeze bağlı köylerde sağlık sorunları

Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Yapılan tedavilerin ardından tüm bu kişiler taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dört köyde sudan alınan numuneleri incelemek üzere laboratuvara göndermiş. Olayla ilgili olarak da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış.

BOLU VALİLİĞİ’NDEN GELEN BİLGİLER

Bolu Valiliği’nden gelen açıklamada, 11 Mayıs günü saat 21.00 civarında Çamyayla köyünde bulantı ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların gerçekleştirildiği ve bunun üzerine Valilik koordinesinde bir inceleme sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Yapılan değerlendirmelerde, aynı su kaynağını kullanan Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde benzer şikayetlerle başvuranların da incelemeye alındığı belirtildi. Valilik tarafından şu ifadelere yer verildi: “Şebeke suyu kaynaklarından numuneler alınmış olup bakiye klor ölçümleri yapılmakta ve laboratuvar analizleri sürdürülmektedir. Sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşlarımız tetkik ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, bir vatandaşımız gözlem amacıyla hastaneye yatırılmış olup taburcu edilmesi planlanmaktadır.”

İLK RESMİ SONUÇLAR

Açıklamada, ilk laboratuvar sonuçlarının normal bulunduğu ifade edilerek, “Yeni numunelerin sonuçları takip edilmektedir. Konuya ilişkin tüm halk sağlığı tedbirleri alınmış olup, saha çalışmaları ve incelemeler titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.