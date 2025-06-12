Soru Soran Senatör Ters Kelepçelendi

LOS ANGELES’TA YAPILAN BASIN TOPLANTISI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına dair bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda soru sormak isteyen California Demokrat Senatörü Alex Padilla, güvenlik ekipleri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Noem, ICE karşıtı protestoların yoğun şekilde gündeme geldiği Los Angeles’taki konular üzerine konuşurken, Padilla’nın sorusuna ve açıklamasına izin verilmedi.

SENATÖR PADILLA’NIN SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Padilla, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” şeklinde seslenmesine rağmen, en az üç güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Padilla’nın görevli personele, “Elinizi üzerimden çekin.” diyerek itiraz ettiği ve ellerini havaya kaldırmasına karşın, güvenlik ekipleri tarafından arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Yaşananların ardından Senatör Padilla’nın, FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlara dair görüntüler de sosyal medyada yayımlandı. Bu durum, basın toplantısında yaşanan gerginliğin kamuoyunda nasıl yankı bulduğunu gösterdi.