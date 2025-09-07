Soruşturma Başlatıldı, Manifest Grubu Üzerine

İLK +18 KONSERDE TEPKİLER ARTIYOR

Manifest grubunun gerçekleştirdiği ilk +18 konseri sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım aldı. Konser sırasında grubun sahnede sergilediği performans ve kıyafet seçimleri, sosyal medya kullanıcılarından çeşitli tepkiler topladı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz akşam, 18 yaş sınırı olan bir konser düzenleyen Manifest grubu hakkında resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya dair yaptığı açıklamada, şunları belirtti: “Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi’nde bulunan Küçükçiftlik Park’taki konser esnasında, grup üyeleri ve sahnede dans eden kişiler tarafından toplumun ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi olayı tespit edilmiştir.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında, konser sırasında gerçekleştirilen eylemlerin, çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle TCK’nın 225. Maddesi uyarınca “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçları kapsamında inceleme yapılacağı kaydedildi. Bu doğrultuda soruşturma, şüpheli kişilerin tespiti için gerekli araştırma ve incelemelerle birlikte başlatıldı. Kolluk Birimlerine de bu süreçte talimat verildiği belirtildi.