Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yıpranma Payını Kısıtlayacak

EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu çerçevede erken emekliliği sağlayan “yıpranma payı” konusunda kısıtlamalar uygulanacak. SGK’nın “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından başlatılan incelemelerde, yıpranma payından yararlanan meslek gruplarının risk durumları değerlendirildi. Temel olarak, maden işçileri, demir-çelik işçileri, askerler ve basın çalışanları gibi çeşitli meslek grupları bu imkanlardan faydalanıyordu.

RİSKE MARUZ KALMAYAN MESLEKLERDEN BİLDİRİM YAPILDI

Yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden, işin risk faktörlerine maruz kalmayan meslek kodlarından bildirimler yapıldığı gözlemlendi. Bu meslekler arasında aşçılar, bekçiler, çaycılar, danışmanlar, hizmetliler ve sekreterler de yer aldı.

KISITLAMALAR DEVREYE GİRİYOR

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, SGK, erken emeklilik fırsatı sunan yıpranma payı için kısıtlamalara gidecek. Kurumun aldığı önlemler doğrultusunda, kısıtlanan meslek kodları için iş yerlerinden SGK’ya yapılacak hizmet bildirimleri engellenecek. İşverenler için hata mesajları gönderilecek.

YENİ DÜZENLEME NİSAN’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Alınan karar, Nisan 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ancak, madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın mensupları gibi bazı meslek gruplarına sağlanan yıpranma payları kısıtlanmayacak.