Sosyal İletişim Aracı Artık Yok

SKYPE HİZMETLERİ SONLANDI

Skype, sesli ve görüntülü iletişim imkanı sunarak 20 yılı aşkın süredir hizmet veriyordu. Ancak Microsoft, 2003 yılında piyasaya sürülen ve 2010 yılında 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan bu uygulamanın hizmetlerine son verme kararını aldı. Şirket, uygulamanın “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla” kapatıldığını duyurdu.

MİCROSOFT TEAMS’A GEÇİŞ

Microsoft, Skype’taki kullanıcı verilerinin otomatik olarak Microsoft Teams uygulamasına aktarılacağını bildirdi. Şirket, bundan sonra tüm odak noktasını Teams uygulaması üzerine yoğunlaştıracağını belirtiyor. Bu durum, Skype kullanıcılarının yeni bir platforma geçiş sürecini kolaylaştırması açısından önem taşıyor.