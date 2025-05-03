Sosyal Medya Çeteleri Şehirde Terör Estiriyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETE YAPILANMALARI

İstanbul, son dönemlerde klasik mafyaların etkisinden sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları merkezine alan yeni nesil sokak çeteleriyle dolup taşıyor. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi çizgi film karakterlerinden ilham alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarla şehre adeta bir terör ortamı getiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklarıyla ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakiplerine meydan okuyor. Bu gruplar, esnafa “mikro çökme” yöntemiyle baskı yaparak korku imparatorluğu kuruyor.

MODERN YÖNTEMLER VE GÜÇ GÖSTERİŞİ

Geleneksel mafya raconlarının yerini modern yöntemler aldı. Çeteler, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapıyor ve rakip bölgelerde canlı yayın yaparak güç gösterisi gerçekleştiriyor. TikTok, Instagram ve YouTube platformları üzerinden birbirlerine gözdağı veren bu çeteler, 20-25 yaş arası gençleri de saflarına çekiyor. Motosikletli suikast timleri ile ünlü olan bu çeteler, kiralık veya çalıntı motosikletlerle saldırılar düzenliyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

CASPERLAR VE AHMET MİNGUZZİ OLAYI

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan yapılan tehdit videoları, Casperlar çetesinin gündeme gelmesini sağladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef aldı.

İSTANBUL’UN SOKAK ÇETELERİ

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde görev yapan en tehlikeli sokak çeteleri şunlardır:

BARIŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul genelinde

Lider: Barış Boyun (İtalya’da tutuklu)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor.

Detay: Savcılığın iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet.

Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için ise 1-10 milyon TL ücret alıyorlar.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar ile düşman, tehdit ve cinayet suçları.

Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar hesaplaşması kaydedildi.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefli saldırılar düzenliyor.

Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları mevcut.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler.

Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.

ÇİRKENLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gizliyordu.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürülmesi olayına karıştılar.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında çeşitli eylemler düzenliyorlar.