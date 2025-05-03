Sosyal Medya Çeteleri Şehirde Terör Estiriyor

İSTANBUL’DA YENİ NESİL ÇETE YAPILANMALARI
İstanbul, son dönemlerde klasik mafyaların etkisinden sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları merkezine alan yeni nesil sokak çeteleriyle dolup taşıyor. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi çizgi film karakterlerinden ilham alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarla şehre adeta bir terör ortamı getiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklarıyla ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakiplerine meydan okuyor. Bu gruplar, esnafa “mikro çökme” yöntemiyle baskı yaparak korku imparatorluğu kuruyor.
MODERN YÖNTEMLER VE GÜÇ GÖSTERİŞİ
Geleneksel mafya raconlarının yerini modern yöntemler aldı. Çeteler, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapıyor ve rakip bölgelerde canlı yayın yaparak güç gösterisi gerçekleştiriyor. TikTok, Instagram ve YouTube platformları üzerinden birbirlerine gözdağı veren bu çeteler, 20-25 yaş arası gençleri de saflarına çekiyor. Motosikletli suikast timleri ile ünlü olan bu çeteler, kiralık veya çalıntı motosikletlerle saldırılar düzenliyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”
CASPERLAR VE AHMET MİNGUZZİ OLAYI
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan yapılan tehdit videoları, Casperlar çetesinin gündeme gelmesini sağladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef aldı.
İSTANBUL’UN SOKAK ÇETELERİ
Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde görev yapan en tehlikeli sokak çeteleri şunlardır:
BARIŞ BOYUN GRUBU
Merkez: İstanbul genelinde
Lider: Barış Boyun (İtalya’da tutuklu)
Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor.
Detay: Savcılığın iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.
DALTONLAR
Merkez: Bahçelievler
Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)
Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet.
Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için ise 1-10 milyon TL ücret alıyorlar.
CASPERLAR
Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Faaliyetler: Daltonlar ile düşman, tehdit ve cinayet suçları.
Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar hesaplaşması kaydedildi.
REDKİTLER
Merkez: Bahçelievler, Yenibosna
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)
Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefli saldırılar düzenliyor.
Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar ile kanlı çatışmaları mevcut.
ANUCURLAR
Merkez: Kağıthane
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler.
Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.
GÜNDOĞMUŞLAR
Merkez: Nurtepe, Kağıthane
Lider: Uğurcan Gündoğmuş
Faaliyetler: Anucurlar ile kan davası.
ÇİRKENLER
Merkez: Bahçelievler, Bağcılar
Lider: Zuhat Altunç
Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.
ARAP EMRAH
Merkez: Gazi Mahallesi
Lider: Emrah Sever
Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gizliyordu.
HALİL AY GRUBU
Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul
Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)
Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürülmesi olayına karıştılar.
BAYGARALAR
Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar
Lider: Ramazan Baygara
Faaliyetler: Yurtdışında çeşitli eylemler düzenliyorlar.