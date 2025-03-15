Sosyal Medya Düzenlemesi Bu Yıl Bitiyor

16 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

16 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine dair çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçeceğini belirtiyor. Bakan Göktaş, BM Genel Kurulu’ndan sonra Türkiye’nin en yoğun katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu toplantısının ardından yaptığı değerlendirmelerde, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyadaki etkileşimlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili önemli adımlar atıldığını vurguladı.

İKİ AŞAMALI YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ

Göktaş, Türkiye’de çocukların sosyal medya kullanımına dair endişelerin, dünya genelinde de benzer şekillerde görüldüğünü ifade ediyor. Bu kapsamda, “Bu kapsamda 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere iki aşamalı bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

DÜZENLEME YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bakan Göktaş, sosyal medya platformları ve ailelerin de bu süreçte önemli sorumluluklar üstleneceğini belirtiyor. “Çalışmamızı son aşamaya getirip bu yıl içinde Meclisimize sunmayı planlıyoruz” diyen Göktaş, sosyal medya platformlarının belli algoritmalar oluşturmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Bu düzenlemelerde platformlara belli bir süre verilecek ve bir yıl içerisinde bu düzenlemenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.