Sosyal Medya Erişim Sorunu Çözüldü

İSTANBUL’DA SOSYAL MEDYA ERİŞİM KRİZİ

İstanbul’da 19 Mart Çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla başlayan sosyal medya erişim sorunu, iki günün sonunda normale dönüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında başlattığı operasyonla eş zamanlı olarak devreye giren erişim kısıtlamaları, X (Twitter), YouTube, TikTok ve Instagram gibi öne çıkan platformları etkiliyor. Akşam saatlerine doğru WhatsApp’ta da mesajlaşma sorunları ortaya çıkarken, kullanıcılar bağlantı kesintileri yaşıyor.

ERİŞİM SORUNU NASIL BAŞLADI?

Kısıtlamalar, 19 Mart’ta İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte başladı. Sabah saatlerinde X, YouTube ve TikTok’a erişim büyük ölçüde engellendi, Instagram’da ise akış yenileme sorunları yaşandı. Gün içinde WhatsApp üzerinden mesaj göndermek de zor hale gelirken, uygulama, “Bağlantınız kontrol ediliyor” uyarıları ile kullanıcıları karşılıyor. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda bu platformlara giriş yapılamadı. İlk etapta sorunun İstanbul ile sınırlı olduğu düşünülse de, Türkiye genelinde erişim problemleri kaydedildi. Kullanıcılar, bu dönemde sosyal medya platformlarına erişim sağlamak için VPN servislerine yönelmeye başladı. Ancak VPN kullanımı bile yetersiz kalırken, özellikle YouTube ve TikTok gibi verimli içerik sunan uygulamalarda yavaşlık devam etti.

KISITLAMA NE ZAMAN KALKTI?

20 Mart Perşembe günü boyunca devam eden erişim sorunları, 21 Mart Cuma gecesi kademeli olarak azalmaya başladı. Kullanıcılar, sabaha karşı X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve Facebook gibi platformlara yeniden sorunsuz şekilde ulaşabildiklerini bildirdi. 21 Mart sabahı itibarıyla sosyal medya kısıtlamalarının tamamen kalktığı gözlemlendi. Böylece, “Sosyal medya açıldı mı?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK

Erişim kısıtlamalarının sebebi ve kaldırılışıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya diğer yetkili makamlar tarafından konuya dair bir duyuru gelmedi. Ancak kısıtlamaların, İmamoğlu operasyonuna yönelik kamuoyu tepkilerini kontrol altında tutma çabasıyla ilgili olabileceği düşünülüyor.