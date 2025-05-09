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Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç Yargılanacak

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HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün ifadelerinin belirli bir toplumsal kesimi diğerlerine karşı kışkırtıcı bir nitelik taşıdığı ifade ediliyor.

IDDIANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Savcılığın iddianamesine göre, Övüç’ün sosyal medyada paylaştığı içerikte kullandığı ifadeler, ayrımcılık yapıyor ve nefreti teşvik ediyor. Bu paylaşımın birçok hesap ve grup tarafından yeniden yorumlanarak paylaşıldığı ve kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdığı vurgulanıyor.

ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

İddianamede Murat Övüç’ün savunmasına da yer verildi. Övüç, videoyu bir uçakta çektiğini, omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini söylediğini ve bunun yalnızca bir şaka niyeti taşıdığını belirtiyor. Ayrıca, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini dile getiriyor.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyor. Övüç’ün yargılanması, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

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