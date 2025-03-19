Sosyal Medya Platformlarında Erişim Sorunu

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA EREŞİM SORUNLARI

Sosyal medya platformlarına erişim sağlamakta zorluk yaşanıyor. Kullanıcılar, akış yenileme problemi ile karşılaştıklarını bildiriyor. Gece saatlerinde başlayan sorun sonrası birçok kişi, “Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?” soruları üzerinde araştırma yapıyor.

YOUTUBE’DA YAŞANAN SORUNLAR

Kullanıcılar, YouTube’a erişim sağlayamama ve uzun süre yükleme bekleme gibi problemler ile karşı karşıya. Videoların yüklenmediği ve canlı yayınların kesintiye uğradığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise YouTube’a tamamen giriş yapamadıklarını ifade ediyor.

X PLATFORMUNDAKİ SIKINTILAR

Eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda, kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksaklıklarla karşılaşıyor. Bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

INSTAGRAM’DA PROBLEMLER DEVAM EDİYOR

Instagram kullanıcıları, X ve YouTube kullanıcıları gibi çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremeyen kullanıcılar, bazı durumlarda hesaplarına giriş yaparken sürekli hata mesajları aldıklarını belirtiyor.