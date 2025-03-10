Sosyal Medya Platformu X’te Erişim Sorunu

sosyal-medya-platformu-x-te-erisim-sorunu

ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Elon Musk’un sahip olduğu sosyal medya platformu X’te bir süredir ciddi bir erişim problemi gözlemleniyor. X kullanıcıları, gün içerisinde belirli aralıklarla platformda ulaşım sorunu yaşıyor. Kullanıcılar anasayfalarını yenileyemiyor ve 19:17 itibarıyla hala platforma erişim sağlanamıyor.

KÜRESEL BİLGİ SORUNU

Erişim sorunlarının küresel bir boyutta yaşandığı dikkat çekiyor. Ancak, konuyla ilgili olarak X’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ DUYURU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini açıklayarak, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Dünya

Kabe’de Umreci Sayısında Rekor Artış

Suudi Arabistan, 7 Mart'ta 500 bin umrecinin katılımıyla tarihi bir rekora imza attı ve günlük en yüksek umreci sayısına ulaştı.
Sürmanşet

X Platformunda Küresel Erişim Sorunu Yaşanıyor

Sosyal medya platformu "X", Türkiye ve dünya genelindeki milyonlarca kullanıcısına hizmet veremiyor. Kullanıcılar, gün boyunca kesintiler yaşarken, erişim tamamen kapandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.