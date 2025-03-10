Sosyal Medya Platformu X’te Erişim Sorunu

ERİŞİM SORUNU YAŞANMAKTA

Elon Musk’un sahip olduğu sosyal medya platformu X’te bir süredir ciddi bir erişim problemi gözlemleniyor. X kullanıcıları, gün içerisinde belirli aralıklarla platformda ulaşım sorunu yaşıyor. Kullanıcılar anasayfalarını yenileyemiyor ve 19:17 itibarıyla hala platforma erişim sağlanamıyor.

KÜRESEL BİLGİ SORUNU

Erişim sorunlarının küresel bir boyutta yaşandığı dikkat çekiyor. Ancak, konuyla ilgili olarak X’ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ DUYURU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini açıklayarak, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor” şeklinde konuştu.