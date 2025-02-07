Sosyal Medyada Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

SOSYAL MEDYADA HAKARET SUÇU

Sosyal medya platformu X’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir video paylaşan kadının yakalanması için çalışmalar başladı. Kadının adının Z.M. olduğu ve İzmir’de ikamet ettiği belirlendi. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Z.M., gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ ve ‘Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret’ içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir’de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır.”