Sosyal Medyada Tehdit Mesajları Paylaşıldı

SALDIRI SONRASI TEHDİTLER PAYLAŞILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının hemen sonrasında açılan bir sosyal medya hesabından, hem Özgür Özel’e hem de kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları yayımlandı. Bu tehditlerde, İpek Özel’in ev adresinin paylaşıldığı görülürken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” sözleri dikkat çekti. Başka bir paylaşımda, kendisini saldırgan Selçuk Tengioğlu olarak tanıtan bir kişi, “Kardeşimin eline sağlık” ve “Bir dahakine bu şekilde olmayacak” gibi ifadelerle tehditlerde bulunarak, “Ailesi de karısı da çocuğu da dışarıya giderken bir kez daha düşünerek adım atsınlar”, “Karısı da kendisi de yok olur” şeklinde eklemelerde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapanların sanal devriyeler tarafından takip edildiğini belirtti. Yerlikaya, “Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz” ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

SALDIRGAN HAKKINDAKİ DETAYLAR

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda töreni sırasında AKM girişinde saldırıya uğradı. Saldırganın, geçmişte çocuklarını öldürmekten sabıkalı olan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek here işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şu an emniyetin ifade alma süreci devam ediyor.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı, Özgür Özel’e fiziksel saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. hakkında yaptığı açıklamada, 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğünü, ayrıca iki çocuğunu da yaraladığı bilgisini paylaştı. S.T.’nin hırsızlık ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu, müebbet hapis cezası aldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı ifade edildi.