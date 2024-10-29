“Sosyal Medyada Yalan Bilgi Yayıldı: 30 Kişi Tespit Edildi”

SOCIAL MEDYA ÜZERİNDEN YALAN BİLGİ YAYANLAR HAKKINDA YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

TUSAŞ’a yönelik yapılan terör saldırısının ardından sosyal medyada yanlış bilgi yayanlar için yürütülen yargı süreci sürüyor. Bu çerçevede, 9 ilde 30 şüpheli tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor” şeklinde konuştu.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANDI

Bakan Tunç, yeni yargı düzenlemelerinin hayata geçirileceğini belirterek, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını ifade etti. Tunç, “Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şekliyle ilgili konuları ele alıyoruz, bunu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık yaratan suçlar, trafikte güvenliği ihlal edenler gibi birçok konu bulunuyor. Bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gündeme gelecek” dedi.

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelere vurgu yaparak, “Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi gibi unsurların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Buna olanak tanıyan bir düzenleme getireceğiz” diye ekledi.