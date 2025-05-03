Sosyal Medyada Yeni Çete Yapılanmaları

İstanbul, son yıllarda geleneksel mafya yapılanmalarından sıyrılarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh gibi kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Bu çeteler, Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi çizgi film karakterlerinden isim alarak uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit gibi suçlarla şehirde terör estiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya canlı yayınlarıyla rakip gruplara meydan okuyan bu yapılar, esnafa “mikro çökme” yöntemini uygulayarak korku imparatorluğu yaratıyor.

Yeni Nesil Mafyanın Yöntemleri

Geleneksel mafya yöntemlerinin yerini modern yöntemler almış durumda. Sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapılırken, rakip bölgelerde canlı yayınlar açılarak güç gösterisi yapılıyor. TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlar üzerinden birbirlerine gözdağı veren çeteler, 20-25 yaş arası gençlerin dikkatini çekerek kadrolarına katmaya çalışıyor. Kolombiya kartellerinden esinlenmiş motosikletli suikast timleri, çoğunlukla kiralık veya çalıntı motosikletlerle düzenlenen saldırılarda karşımıza çıkıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

Ahmet Minguzzi Olayı ve Casperlar

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan tehdit videoları gönderilmesi, Casperlar çetesinin gündeme gelmesine neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef aldı.

İstanbul’un En Tehlikeli Sokak Çeteleri

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren bazı sokak çeteleri şunlardır:

– **Barış Boyun Grubu**: İstanbul genelinde faaliyet gösteriyor, lideri Barış Boyun, 22 Mayıs 2024’te İtalya’da tutuklandı. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve cinayet gibi suçlarla iştigal ediyor. Savcılık iddianamesine göre mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

– **Daltonlar**: Bahçelievler merkezli, lideri Beratcan Gökdemir Rusya’da tutuklu. Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet işlemişler. Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL ücret talep ediyorlar.

– **Casperlar**: Şirinevler ve Yenibosna’da etkin, liderleri Hamuş Atız ve Piro Atız. Daltonlar ile düşmanlıkları var ve tehdit ile cinayet suçlarından yargılanıyorlar.

– **Redkitler**: Bahçelievler ve Yenibosna’da faaliyet gösteriyor, lideri Ferhat Delen yurtdışında firari. Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılarda bulunuyor.

– **Anucurlar**: Kağıthane merkezli, liderleri İnan ve Sinan Anucur. Bir polisle çatışarak bir polisi şehit ettiler.

– **Gündoğmuşlar**: Nurtepe ve Kağıthane’de, lideri Uğurcan Gündoğmuş. Anucurlar ile kan davası mevcut.

– **Çirkinler**: Bahçelievler ve Bağcılar’da; liderleri Zuhat Altunç. Son operasyon sonucu 47 kişi yakalandı.

– **Arap Emrah**: Gazi Mahallesi merkezli, lideri Emrah Sever. Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüp izlerini kaybettiriyordu.

– **Halil Ay Grubu**: Adıyaman-Adana-İstanbul arasında faaliyet gösteriyor, lideri Halil Ay Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü.

– **Baygaralar**: Adana ve Siirt kökenli, İstanbul’a yayılmış durumdalar ve liderleri Ramazan Baygara. Yurtdışında eylemler gerçekleştiriyorlar.