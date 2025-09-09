Gündem

Sosyal Medyaya Erişim Engeli Kalktı

VATANDAŞLAR BEKLEDİĞİ HABERİ ALDI

Gece saatlerinde vatandaşların merakla beklediği haber geldi. İstanbul’da yaşanan hareketli günden sonra, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltma uygulaması hayata geçirildi.

SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI

Bant daraltması nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya platformlarına ulaşmada sorunlar yaşadı. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler uygulamalarda erişim sıkıntıları gözlemlendi.

BANT DARALMASI KALKTI

Akşam saatlerinin ilerlemesiyle ülke gündemindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte bant daraltma uygulaması kademeli olarak sona erdi. Böylece vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına sorunsuz bir şekilde giriş yapmaya başladı.

İLERLEYEN SAATLERDE NORMALE DÖNEBİLİR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar mevcut olsa da, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

