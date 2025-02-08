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Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Geliyor

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TÜRKİYE’NİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Türkiye, sosyal medya platformlarını en aktif şekilde kullanan ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Bazı ülkeler, 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya kullanımına sınırlama getirme hazırlığı içerisindeler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber ile yaptığı görüşmede sosyal medya ile ilgili mevcut durumu değerlendirirken, yaş sınırlaması getirilmesi konusuna da odaklanıyor.

SINIRLAMANIN GELECEK YIL UYGULAMAYA KONULMASI

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili kısıtlamaların 2025 yılında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Çocukları koruma altına almak için sosyal medya kullanımı ile ilgili düzenlemelerin önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde belirtti.

OYUNLARA YAPILAN ERİŞİM SINIRLAMALARI

Uraloğlu, erişime kapatılan Roblox ve Discord gibi oyunlara dair de bilgi verdi. Bu uygulamalarla ilgili mahkeme kararının beklendiğini ifade eden bakan, istenmeyen içeriklerin kaldırılması durumunda oyunlara erişimin mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca, dünya genelinde çocukları koruma altına almak adına pek çok ülkede sosyal medya düzenlemeleri yapıldığını hatırlattı.

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