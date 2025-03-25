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Soylu’dan CHP’ye Sert Eleştiri: Sabır Uyarısı

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SOYLU’NUN AÇIKLAMASI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve partisini hedef alarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane’deki eylemler esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik edilen hakaretlerden dolayı CHP’yi suçladı. Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız.” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖZALTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleşen eylemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine hakaret edildiğini vurguladı. Olaylarla ilgili olarak 43 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

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