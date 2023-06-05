Soylu’dan kabine sonrası ilk açıklama

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklana yeni kabinede yer almadı. Soylu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Kabine’de yer vermediği Süleyman Soylu, sosyal medyadan ‘Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni tebrik ederek, Erdoğan’a ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı da kutlayan Soylu, “Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de gerçekleştirilen Göreve Başlama Töreni’nin ardından yeni Kabine’yi açıkladı.

Eski Kabine’de İçişleri Bakanı olarak görev alan Süleyman Soylu’nun yerine, İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya getirildi.

SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Yeni Kabine’de görev verilmeyen Süleyman Soylu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kabine’deki isimleri kutlayan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni tebrik ediyorum.” dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.”