Spartak Moskova, Cuesta’dan vazgeçti

GALATASARAY YÖNETİMİNİN TRANSFER PLANI

Galatasaray yönetimi, 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta’yı gönderme çabası içindeydi. Kolombiyalı stoperin performansı, sarı-kırmızılı camiada büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yönetim, Cuesta için Spartak Moskova ile 6+5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında her konuda anlaşma sağladı.

HAYAL KIRIKLIĞI VE GÖRÜŞMELERİN DURUMU

Galatasaray, Cuesta’dan gelecek geliri Akanji ya da Singo transferinde kullanmayı hedefliyordu. Ancak Rusya’dan gelen son dakika gelişmesi, Galatasaray yönetiminde büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Championat’ın haberine göre, Spartak Moskova Kulübü, Cuesta’yı transfer etmekten vazgeçti.

TRANSFER İPTALİ VE GERI DÖNÜŞ

Transferin iptal olmasının ardından Cuesta’nın İstanbul’a geri döndüğü bilgisi edinildi. Haberde, Kolombiyalı futbolcunun cumartesi gününden beri Moskova’da bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Spartak Moskova yönetiminin Carlos Cuesta’nın sağlık kontrolü sonuçları hakkında tereddütler yaşadığı için transferi gerçekleştirmediği ifade ediliyor.