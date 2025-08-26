Spartak Moskova, Cuesta’dan vazgeçti

GALATASARAY YÖNETİMİ TRANSFER İŞLEMLERİNDE ZORLUK YAŞIYOR

Galatasaray yönetimi, 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta’nın performansı ile hayal kırıklığı yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı stoperin transferini, 6+5 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonusla Spartak Moskova ile anlaşarak gerçekleştirmeye çalışıyordu.

CUESTA İMZA İÇİN GİTMİŞTİ, DÖNÜYOR

Galatasaray, Cuesta’nın satışıyla elde edeceği geliri, Akanji ya da Singo transferinde kullanmayı planlıyordu. Ancak Rusya’dan gelen son dakika haberi, Galatasaray yönetiminde sürpriz bir etki yarattı. Championat’ın haberine göre, Spartak Moskova Kulübü, Cuesta’nın transferini iptal etti.

TRANSFER İPTALİ VE GERİ DÖNÜŞ

Transferin iptal edilmesiyle birlikte Cuesta’nın İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Haberde, Kolombiyalı oyuncunun cumartesi gününden bu yana Moskova’da bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Spartak Moskova yönetiminin Carlos Cuesta’nın sağlık kontrolü sonuçlarına ilişkin şüpheler taşıdığı için transferden vazgeçtiği ifade ediliyor.