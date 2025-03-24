Ekonomi

SPK’dan Borsa İstanbul’da Düzenlemeler Açıklandı

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YATIRIMCI HAKLARININ KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını temin için Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip ediliyor.” denildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNE YASAK GETİRİLDİ

SPK, son dönemlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması da karara bağlandı.

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