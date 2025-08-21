Spk, Dört Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY VERİLDİ

Bu akşam açıklanan bültende, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) ve Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı. Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) için ise hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) YATIRIM PLANI

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), 47.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanını aşarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırarak 1.290.150.000 TL’ye çıkaracak.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) ARTIRIM DETAYLARI

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) için, 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 165.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, geçmiş yıllar kârlarından, emisyon priminden ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarından sağlanacak toplam 660.000.000 TL ile %400,00 oranında artırılarak 825.000.000 TL’ye ulaşacak.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) PAY DAĞITIMI

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS), mevcut 300.000.000 TL olan sermayesinin, sermaye düzeltmesi olumlu farklarıyla bedelsiz pay dağıtımı yoluyla 450.000.000 TL artırarak toplam 750.000.000 TL’ye yükselebilecek.

Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) YENİSERİ

Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG), 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.120.695,86 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini, %600 oranında bedelli olarak 42.724.175,16 TL artırarak 49.844.871,02 TL’ye çıkaracak. Bununla birlikte, kayıtlı sermaye tavanını aşılarak yapılan bedelli sermaye artırımı ile eşanlı olarak, çıkarılmış sermaye iç kaynaklardan (sermaye olumlu farkları hesabından) %1100 oranında artırılarak 78.327.654,46 TL ile 128.172.525,48 TL’ye ulaşacak.