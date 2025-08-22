SPK, Hisseyi Tavanladığı İçin Onayladı

SPK ONAYIYLA HİSSELER YÜKSELİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımladığı haftalık bültende dört farklı şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Bu şirketlerden biri olan Türker Proje Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TURGG), hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı için onay aldı. Hisse senedi Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir izleyerek, dün güne 694,50 liradan başlayarak seans içinde 765 TL’ye kadar yükseldi ve tavan seviyesine ulaştı. Bugün de hisse, yükselişe devam ederek 841 TL’den tekrar tavan seviyesine çıktı.

DİĞER ŞİRKETLERİN ONAY ALCAYI

Onaylanan diğer şirketler arasında Gentaş Dekoratif Yüzeyler, 1000 Yatırımlar Holding ve Naturel Yenilenebilir Enerji yer alıyor. Bu şirketlerin de bedelsiz sermaye artırımı başvuruları başarılı bir şekilde onaylandı. Sermaye artırımı süreçleri tamamlandıktan sonra, şirketlerin yeni pay dağıtımlarına dair bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya açıklanacak.