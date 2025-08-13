Spotify Türkiye, “Cıstak” Şarkısını Kaldırdı

SPOTIFY’DA RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Müzik sektöründe dijital platformların etkisi büyürken, Spotify Türkiye’deki rüşvet iddiaları ile gündeme geldi. Bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerinde ayrımcılık yapıldığını iddia ederek görünürlüğün adaletsiz olduğunu savunuyor. Bu durum neticesinde, popüler çalma listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları da gündeme geldi. Spotify yetkilileri, bu iddialara yönelik olarak harekete geçti.

Cıstak ŞARKISI KALDIRILDI

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2024 yılının en çok dinlenen parçalarından olan “Cıstak”, Spotify Türkiye editörleri hakkında başlatılan inceleme sonrasında platformdan kaldırıldı. Kaldırılma sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında başlatılan inceleme sonrası bu kararın alınması dikkat çekti.

Spotify yetkilileri, uzun zamandır süregelen şikayetlerin ardından harekete geçerek İsveç genel merkezinin Türkiye editörlerine yönelik bir soruşturma başlatmasını sağladı. Ayrıca, Rekabet Kurumu da 4 Temmuz’da adil rekabet ortamına aykırı davranıldığı gerekçesiyle platform hakkında inceleme başlattı.

ŞİKAYETCİ SANATÇILARDAN AÇIKLAMALAR

Şikayetçi sanatçılar arasında yer alan isimler, duruma dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” diye belirtti. Diğer bir sanatçı Oğuzhan Koç ise, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” şeklinde bir çağrıda bulundu.