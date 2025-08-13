Spotify Türkiye’deki İnceleme Sonrası Kaldırıldı

MÜZİK PİYASASINDA RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Müzik dünyasının dijital platformu Spotify, Türkiye’de ortaya çıkan rüşvet iddiaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı sanatçılar ve müzik sektörü temsilcileri, çalma liste görünürlüğünde adaletsizlik olduğunu belirtiyor. Bu durumun yanı sıra popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet iddiaları gündeme getiriliyor. Bu süreçte platformun yetkilileri, iddiaların üzerine gitmeye başladı.

2024’ÜN DİNLENEN ŞARKISI KALDIRILDI

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda büyük ilgi toplarken, 2024’ün en fazla dinlenen şarkısı olan “Cıstak”, Spotify Türkiye editörleri hakkında açılan incelemenin ardından platformdan kaldırıldı. Kaldırılma nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu kararın, Türkiye’deki Spotify editörleri üzerine yürütülen incelemenin hemen sonrasında alınması dikkat çekti.

Platform yetkilileri, uzun bir süre boyunca devam eden şikayetlerin arkasından harekete geçti. Spotify’ın merkezinin de Türkiye editörleri hakkında soruşturma başlatması dikkat çekti. Ayrıca, Rekabet Kurumu, 4 Temmuz’da platform hakkında adil rekabet koşullarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu.

Şikayetçi sanatçılar arasında bazı ünlü isimler de bulunuyor. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir,” şeklinde bir ifade kullanırken, Oğuzhan Koç ise “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin,” ifadelerini dile getirdi.