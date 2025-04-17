Stanisic, Top Toplayıcıyı İtti!

MAÇIN TAHKİKATI VE GOL DÜELLOSU

Milano’daki San Siro, unutulmaz bir akşama sahne oldu, ancak sahadaki mücadelenin yanı sıra Bayern Münihli Josip Stanisic’in yaptığı skandal hareket ağızdan ağıza dolaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Inter ile Bayern Münih arasında geçen bu karşılaşmada, ilk maçı 2-1 kazanan Inter, evinde 2-2’lik skorla turu kazandı. Ama dikkatler, Stanisic’in top toplayıcı bir çocuğu tabureden düşürmesine yöneldi. Taraftarlar öfkeyle tepki gösterdi, sosyal medya bu olayla çalkalandı ve şimdi UEFA’nın bu konudaki karar bekleniyor.

MAÇIN GÖZ AÇAN ANLARI

San Siro’da gerçekleşen karşılaşma, adeta bir gol çatışmasına dönüşmüştü. İlk maçı 2-1 kazanan Inter, Bayern Münih’i ağırladı. Alman ekibi, 52. dakikada Harry Kane’in golüyle öne geçti. Ancak Inter, 58. dakikada Lautaro Martinez ile skoru eşitledi. Devamında, 62. dakikada Benjamin Pavard, Inter’i 2-1 öne taşırken Bayern pes etmedi ve 76. dakikada Eric Dier’le durumu 2-2’ye taşıdı. Ancak bu sonuca rağmen, Inter ilk maçın avantajıyla yarı finale yükselmeyi başardı.

STANISIC’İN ŞAŞIRTAN HAREKETİ

Maçın son bölümlerinde, Bayern Münih’in Hırvat defans oyuncusu Josip Stanisic, oyunu hızlandırmak amacıyla top toplayıcı çocuğun yanına koştu. Vallahi niyeti iyi olsa da, sabırsız bir şekilde çocuğu itti. Evet, yanlış duymadınız, büyük bir futbolcu, bir çocuğa böyle bir şey yaptı. Kameralar bu çirkin anı kaydetti. Inter taraftarları, duruma büyük tepki gösterirken, Bayern’in yedek kulübesi bile bu olaya şaşırdı. Sosyal medya, bu skandal olayı gece boyunca gündemde tutmayı başardı.