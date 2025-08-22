Starbucks, Çin’de 10 Milyar Dolar Satışa Hazırlanıyor

HİSSE SATIŞINA YENİ ADAYLAR

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin’deki iş koluna yönelik hisse satışı için adaylardan iki hafta içinde bağlayıcı olmayan teklif sunmalarını istedi. Konuyla ilgili kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların, şirketin Çin operasyonlarıyla ilgili finansal ve operasyonel sunumlara davet edildiğini belirtiyor. Aynı zamanda teknoloji devi Tencent de potansiyel yatırımcılar arasında yer alıyor.

POTANSİYEL YATIRIMCILAR VE DEĞERLEME

Potansiyel yatırımcılar arasında Bain Capital, KKR ve yine teknolojik alanda öne çıkan Tencent de bulunuyor. Görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın satış yapısının ve satılacak hissenin oranının henüz tam olarak netleşmediğini ifade ediyor. Reuters’ın geçmişteki haberlerine göre, Starbucks, mayıs ayında satış sürecini başlatmış ve temmuz ayında yaklaşık 10 adayla gizlilik anlaşması imzalamıştı. CNBC, Çin operasyonlarının 10 milyar dolara kadar değerlenebileceğini aktarmıştı.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçen ay düzenlenen bilanço toplantısında Çin iş koluna yönelik 20’den fazla yatırımcıdan ilgi gördüklerini vurguladı. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” dedi.

Pazar Payında Düşüş

Starbucks, Çin’deki yavaşlayan ekonomik büyüme ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluklar yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha uygun fiyatlı ürünleri ve küçük şehirlerdeki yaygınlığı sayesinde pazar payını hızla artırıyor. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken, geçen yıl %14’e geriledi. Şirket, bu zor duruma karşılık bazı kahve dışı içeceklerde fiyat indirimine giderek ve yerel odaklı ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırarak önlemler almakta.

ÇİN’DE MAĞAZA AĞI

Starbucks, 29 Haziran itibarıyla Çin’de 7.828 mağaza işletiyor. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını henüz açıklamamış olsa da, son çeyrekte Çin’deki aynı mağaza satışlarının %2 artış gösterdiği belirtildi.