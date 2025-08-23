Starbucks, Çin’de 10 Milyar Dolar Satışa Hazırlanıyor

STARBUCKS, ÇİN İŞ KOLUNDA HİSSE SATIŞI İÇİN TEKLİF BEKLİYOR

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin’deki iş kolunda hisse satışına yönelik olarak belirlenen adaylardan iki hafta içinde bağlayıcı olmayan teklif sunmalarını istedi. Konuya yakın kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların, şirketin Çin operasyonları hakkında finansal ve operasyonel sunumlarla ilgili davet aldığını aktardı.

POTANSİYEL YATIRIMCILAR LİSTESİ GENİŞLEDİ

Potansiyel yatırımcılar arasında Bain Capital, KKR ve Çinli teknoloji devi Tencent yer alıyor. Görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın satış yapısının ve satılacak hissenin oranının henüz kesinleşmediğini ifade etti. Mayıs ayında satış sürecini başlatan Starbucks, temmuzda yaklaşık 10 adayla gizlilik anlaşması imzalamıştı. CNBC, Çin operasyonlarının değerinin 10 milyar dolara kadar ulaşabileceğini belirtti.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçirdiği bilanço toplantısında Çin iş koluna yönelik 20’den fazla yatırımcıdan ilgi gördüklerini aktardı. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” dedi.

PAZARDA REKABET ARTIYOR

Starbucks, Çin’de yavaşlayan ekonomik büyüme ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluk yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha uygun fiyatlı ürünleri ve küçük şehirlerdeki yaygınlığı sayesinde pazar payını hızlıca artırdı. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken, geçen yıl %14’e düştü. Bu olumsuz tablo karşısında şirket, bazı kahve dışı içeceklerde fiyat indirimine giderek ve yerel odaklı ürün geliştirmeyi hızlandırarak önlemler aldı.

ÇİN’DE 7.828 MAĞAZA

Starbucks’ın Çin’de 29 Haziran tarihi itibarıyla 7.828 mağazası bulunuyor. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını açıklamasa da, son çeyrekte Çin’de aynı mağaza satışlarının %2 arttığını bildirdi.