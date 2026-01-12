Stefan Kuntz Hakkındaki İddialar Doğrulandı: Suistimale İzin Veremeyiz

A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya’da cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Hamburg’dan istifa eden Kuntz’un, bu istifa sürecinin, cinsel tacizle ilgili şikayetlerin etkisiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Kuntz’un yakın çevresi ise suçlamaları kesin bir dille reddetti ve kulübün tazminat yükünü azaltmak için bu tür bir girişimde bulunduğuna dikkat çekti.

SUİSTİMALE İZİN VEREMEYİZ

Hamburg Kulübü, Stefan Kuntz’un cinsel taciz iddialarıyla görevden alındığına dair açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Aralık 2025’te Kuntz’un görevi kötüye kullanması nedeniyle konu kurula intikal etti ve soruşturma başlatıldı. İddiaların geçerliliği tespit edildikten sonra yönetim, sözleşmeyi feshetme kararı aldı. Suistimale asla izin veremeyiz.” denildi. Kuntz’un savunma yapmak ya da açıklama talep etmekten kaçındığı belirtilen açıklamada, “Hamburg’un önceliği, bireylerin haklarını koruma yönündedir.” ifadesine yer verildi.

NELER YAŞANDI?

Bild gazetesinin haberine göre, Hamburg’daki kadın personelin Stefan Kuntz’u cinsel tacizle itham ettiği iddia edildi. Kulübün, bu suçlamaların ardından Kuntz’dan istifasını talep ettiği aktarıldı. 2025 yılının aralık ayının başlangıcında bir kadın personel, kulübün denetleme kuruluna konuyla ilgili şikayette bulunmuş ve yapılan araştırmalar sonucunda Kuntz’un davranışlarının uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Durumun, olaya tanıklık eden üç ayrı kişi tarafından da doğrulandığı kaydedildi. Haberde, Hamburg’un denetleme kurulunun bağımsız bir hukuk firmasıyla iş birliği yaptığı ve bu firmanın şikayetçi kadın personelle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmelerde, şikayette bulunan personelin, Kuntz’tan benzer şekillerde etkilenen başka bir kadın çalışanı da isimlendirdiği ifade edildi. İki çalışanın ifadelerinin Kuntz ile ilgili değerlendirmelerde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.