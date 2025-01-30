Steven Gerrard Ve Al-Ittifak Yollarını Ayırdı

SUUDİ ARABİSTAN’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Al-Ittifak, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi’nde önemli bir gelişmeye imza attı. Kulüp, İngiliz teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

GERRARD’IN GÖREV SÜRESİ

Steven Gerrard, 3 Temmuz 2023 tarihinde Al-Ittifak takımının teknik direktörü olarak göreve başladı. 44 yaşındaki teknik adam, yaklaşık 19 ay boyunca takımın başında bulundu ve bu süre zarfında farklı mücadelelere imza attı. Gerrard’ın ayrılığı, takımın geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.